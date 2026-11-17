Wer regiert die Oberweider Karnevalisten in der närrischen Zeit? Eine Frage, die sich jedes Jahr zur Auftaktveranstaltung aufs Neue auftut und deren mit Spannung erwartete Antwort denn auch bis zum Finale auf sich warten lässt. Die Zeit dazwischen allerdings hatten die Aktiven des Oberweider Carnevals Club (OCC) am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus zum Start in die 72. Saison gut gefüllt. Auf der Bühne zeigten zahlreiche Tanzgruppen ihre Talente – OCC-Präsident Toni Schulz moderierte dazu in gewohnter Manier und für den musikalischen Rahmen sorgte Alleinunterhalter Harald Kirchner aus Tann.