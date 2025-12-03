Wer einmal in den Alpen Ski gefahren ist, weiß die kilometerlangen Pisten zu schätzen. In diesem Jahr verzichtet Hans-Peter Graf aber darauf. Während sich seine Freunde also im österreichischen Sölden tummeln, zieht es ihn in den Oberhofer Schnee. Der Gräfenrodaer ist am Mittwoch, pünktlich 9.30 Uhr, einer der ersten Skifahrer am Fallbachhang – und der erste, der gemeinsam mit drei Mitfahrern im Sessellift Platz nimmt. „Das Wetter passt. Das muss man nutzen“, sagt er. Etwa ein gutes Dutzend Skifahrer zieht es zum Saisonauftakt in den Snowpark.