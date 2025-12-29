 
Die Skiarea Heubach hat für alle Abfahrtsfahrer ihre Pforten geöffnet. Am Sonntag konnte kurzfristig eröffnet werden.

Saisonstart: Abfahrtshang in Heubach ist präpariert
Perfektes Wetter zum Saisonstart: Kurzfristig hat seit Sonntag die Heubacher Skiarea geöffnet. Foto: Andy Scherbarth/Skiarea Heubach

Die tiefen Minusgrade der vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass mit den Schneekanonen in Heubach reichlich Schnee produziert werden konnte. Den habe man zusammengeschoben und damit den Hang präpariert, sagt Skiarea Betreiber Denis Wagner. „Wir haben uns dann recht kurzfristig entschieden, am Sonntag zu eröffnen“, so Wagner. Zuvor hatte es schon reichlich Anfragen gegeben, ab wann der Hang eröffnet werde. Bei den Temperaturen läuft die Beschneiungsanlage weiter auf Hochtouren. Auf diese Weise könnten die Bedingungen stets verbessert werden.

Doppelschlepplift, Zauberteppich und Niedrigseillift sind in Betrieb und können genutzt werden. Seit dem Montag startet auch die Schneesportschule in die Wintersaison 2025/26. Wenn es das Wetter zulässt, ist täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Außerdem ist jeden Mittwoch und Samstag bis 21 Uhr Fahren unter Flutlicht angesagt. Wer auch Nummer sicher gehen möchte, schaut vor einem geplanten Besuch auf der Webseite der Skiarea nach: www.skiarea-heubach.com