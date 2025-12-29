Saisonstart: Abfahrtshang in Heubach ist präpariert

Die tiefen Minusgrade der vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass mit den Schneekanonen in Heubach reichlich Schnee produziert werden konnte. Den habe man zusammengeschoben und damit den Hang präpariert, sagt Skiarea Betreiber Denis Wagner. „Wir haben uns dann recht kurzfristig entschieden, am Sonntag zu eröffnen“, so Wagner. Zuvor hatte es schon reichlich Anfragen gegeben, ab wann der Hang eröffnet werde. Bei den Temperaturen läuft die Beschneiungsanlage weiter auf Hochtouren. Auf diese Weise könnten die Bedingungen stets verbessert werden.