Die Frankreich-Rundfahrt mit Start in Lille und Ziel in Paris beginnt am 5. Juli und dauert bis 27. Juli. Auch Sprinter Fabio Jakobsen wird nicht an den Start gehen. "Anfang des Jahres standen sowohl John als auch Fabio auf unserer Long-List für die Tour de France, aber für beide kommt das Rennen zu früh", sagte Rudi Kemna als Sportlicher Leiter des Teams.