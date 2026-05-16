Saisongemüse: So günstig ist regionaler Spargel aktuell zu haben

Stuttgart - Verbraucher können derzeit regionalen Spargel zu vergleichsweise niedrigen Preisen kaufen - die Talsohle der Saison ist erreicht. "Wir sind in einer Phase, wo die Verbraucher aktuell am günstigsten Spargel einkaufen können", sagte Claudio Gläßer, Marktanalyst bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Zu Beginn dieser Woche bewegten sich demnach die Preise für 500-Gramm-Packungen weißer Spargel aus Deutschland in den Supermärkten je nach Sortierung in einer Spanne von 3,49 Euro bis 5,55 Euro.