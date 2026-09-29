War das ein Radsport-Spektakel in Sonnebergs Innenstadt. Vor heimischem Publikum zeigten am Sonntag die Nachwuchsfahrer von Gastgeberverein RSV Sonneberg noch mal ihr Können und erzielten zahlreiche Spitzenplatzierungen (ausführlicher Bericht folgt). Neben den SV-Cup-Rennen wurde auch dem Radsportnachwuchs und allen fahrradbegeisterten Kindern sehr viel geboten. Beim Fette-Reifen-Rennen im Rahmen der Sonneberger Kreisjugendspiele, beim Minirad- sowie Laufradrennen konnten die Jüngsten selbst aktiv werden und erste Rennerfahrungen sammeln. Ein besonderes Highlight war erneut die Stadt-Challenge. Hier zählte jede gefahrene Runde, denn mit jeder Runde wird das Kids-Raddiplom des RSV Sonneberg unterstützt. Mit den Erlösen bringt der Verein Kindern das sichere Fahrradfahren näher und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.