Saisoneröffnung Wein und Spargel - für Voigt die "perfekte Kombination"

Kutzleben (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt genießt Spargel am liebsten mit Wein. "Ich bin ein großer Spargel-Fan", sagte der CDU-Politiker zur offiziellen Eröffnung der Spargelsaison in Kutzleben (Unstrut-Hainich-Kreis). Er esse Spargel gern mit zerlassener Butter und Kartoffeln, verriet Voigt am Rande der Veranstaltung. Dazu: Weißburgunder. "Wir haben hier in Thüringen ein kleines, aber feines Weinanbaugebiet - nämlich Saale-Unstrut und das ist irgendwie die perfekte Kombination", sagte der 49-Jährige vor Publikum.