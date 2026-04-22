Saisoneröffnung Wein und Spargel - für Voigt die "perfekte Kombination"

Jan-Niclas Imholze vom Spargelhof Kutzleben sagte, die Saison sei gut gestartet. Wenn die Ernte richtig gut laufe, liege der Ertrag bei etwa zehn Tonnen pro Hektar. Im Laufe der Jahre sind die Anbauflächen aber etwas weniger geworden. Sein Betrieb habe rund 120 Hektar Ertragsfläche. "Das waren auch schon mal 100 Hektar mehr in Spitzenzeiten", erklärte er. Die jüngere Generation müsse für den Spargel neu begeistert werden. Im Trend liege zunehmend grüner Spargel, der in den vergangenen Jahren mehr und mehr nachgefragt werde.