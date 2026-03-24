Was werden Werner Schuster und Hermann Weinbuch in ein paar Tagen wohl zum erfolgreichen Thüringer Wintersport-Nachwuchs sagen? Ab Donnerstag dieser Woche werden einige der besten Wintersport-Talente der Jahrgänge 2012 und 2013 in Berchtesgaden zu einem viertägigen Sichtungscamp aus der gesamten Republik in Oberbayern zusammenkommen – aus Thüringen etwa die Nordischen Kombinierer Hedi Keller und Romy Schneider vom SC Motor Zella-Mehlis, Marlene König vom WSC Ober-Unterschönau sowie Max Rothämel vom SC Steinbach-Hallenberg.