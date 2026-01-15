Es ist Winter in Meiningen. Schnee fällt und bleibt aufgrund der niedrigen Temperaturen überwiegend liegen. Ab und an regnet es, was die Straßen und Gehwege zu einer gefährlich-eisigen Rutschpartie macht. Wo das Eis nun verteufelt und als herausfordernd empfunden wird, galt eine andere Fläche bis zum 11. Januar noch als heiß begehrt. Doch nun ist die Saison der Eisbahn „Meiningen on Ice“ vorüber.