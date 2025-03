Saisonbilanz: Skihänge und Wanderer - mehr Bergwacht-Einsätze im Winter

24 Bergwachten landesweit

In Thüringen betreibt das DRK 24 Bergwachten mit etwa 240 aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräften. Sie betreuen den Thüringer Wald entlang des Rennsteigs, den Thüringer Teil der Rhön und den Südharz. Sie werden auch für bestimmte Hilfsleistungen gerufen, zum Beispiel zur Suche von Vermissten oder zur Bergung von Toten. Dies war in der Wintersaison in sechs beziehungsweise vier Fällen notwendig. Außerdem leisten sie Sanitätsdienste bei größeren Veranstaltungen, zum Beispiel dem Biathlon-Weltcup in Oberhof.