In der vergangenen Saison nutzen laut MVV mehr als 7.000 Ausflügler die Bergbuslinien für die Fahrt in die Alpen. Zu den beliebtesten Zielen zählten die Tegelbergbahn nahe Schloss Neuschwanstein und der Gasthof Bäckeralm in Bayrischzell an der Grenze zu Österreich.