Die Sonne sei aber notwendig, um die Folientunnel über dem Spargel aufzuheizen und so das Wachstum der Spargelpflanzen anzuregen. "Deswegen glaube ich, dass es kein superfrüher Start werden wird", sagte Schumacher. Frühestens sei Mitte, Ende März in den besten Lagen in Baden, in der Pfalz und Südhessen mit Spargel zu rechnen.