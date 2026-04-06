Saisonbeginn Bayerische Seenschifffahrt startet bei Kaiserwetter

München (dpa/lby) - Strahlender Sonnenschein, Blick auf die schneebedeckten Berge: Bei perfektem Ausflugswetter hat die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt die Winterpause beendet. Seit Ostersonntag - traditioneller Saisonauftakt - sind die Schiffe wieder auf dem Ammersee und dem Starnberger See unterwegs. Nicht zuletzt Familien mit Kindern und Ausflügler mit Fahrrädern nutzten am ersten Tag das Angebot. An den Stegen herrschte reger Andrang. Auch am Ostermontag lockten Sonne und gute Sicht satt die Fahrgäste.