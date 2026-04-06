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Saisonbeginn Bayerische Seenschifffahrt startet bei Kaiserwetter

Am Ammersee und Starnberger See sind wieder Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt unterwegs. Bei strahlendem Wetter herrschte an den Stegen reger Andrang.

München (dpa/lby) - Strahlender Sonnenschein, Blick auf die schneebedeckten Berge: Bei perfektem Ausflugswetter hat die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt die Winterpause beendet. Seit Ostersonntag - traditioneller Saisonauftakt - sind die Schiffe wieder auf dem Ammersee und dem Starnberger See unterwegs. Nicht zuletzt Familien mit Kindern und Ausflügler mit Fahrrädern nutzten am ersten Tag das Angebot. An den Stegen herrschte reger Andrang. Auch am Ostermontag lockten Sonne und gute Sicht satt die Fahrgäste. 

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Auf dem Tegernsee hatte die Schifffahrt bereits am vergangenen Samstag den Betrieb aufgenommen, während sie auf dem Königssee ganzjährig verkehrt, wie das Heimatministerium mitteilte. 

31 Schiffe, darunter 20 mit Elektroantrieb, stünden für Tagesausflüge und Kurzurlaube bereit, erklärte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Im Laufe des Jahres soll auf dem Tegernsee ein weiteres E-Schiff die Flotte verstärken. 2025 hatte die Seenschifffahrt über 1,5 Millionen Passagiere befördert.

Auch an anderen Seen beginnt in Bayern in diesen Tagen oft die Saison der Freizeitschifffahrt. Die ersten Rundfahrten der sogenannten Weißen Flotte auf dem Bodensee waren beispielsweise für den Karfreitag geplant. Am Kochelsee beginnt die Motorschifffahrt ebenfalls am Ostersonntag. Am Chiemsee verkehren die Schiffe der Chiemsee-Schifffahrt das ganze Jahr.