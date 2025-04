Saisonauftakt der Suhl Gunslingers: Football-Rekord in Suhl

Suhl Gunslingers vor Saisonstart „Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?“

Am Sonntag beginnt für die Suhl Gunslingers ihre vielleicht wichtigste Saison in der noch jungen Vereinsgeschichte. Die Footballer haben sich noch mehr Know-how aus den USA geholt. Der Aufstieg soll endlich her, erzählt Vorstand Janko Luhn im Interview.