Die Museumsarbeit im Römhilder Schloss Glücksburg läuft seit Jahresbeginn hinter den Kulissen auf Hochtouren. Traditionell öffnen sich am ersten Aprilwochenende nun wieder für die breite Öffentlichkeit die Türen zu vergangenen Zeiten, zu Geschichten aus der Stadt und über ihre Menschen. Das Eröffnungswochenende kommt mit Kino, Kaffee, Kuchen und bewegenden Eindrücken über einstige Auswanderer daher. Und so wie der Auftakt verspricht auch die Museumssaison 2025 zu werden. Museumsleiterin Kerstin Schneider fokussiert sich in ihrem Programm auf vielfältige Unterhaltung und Wissensvermittlung.