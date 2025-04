Wenn Alexander Mantlik so weiter macht, wird er eines Tages noch anbauen müssen. „Unsere Tür steht immer offen für dich“ – das war der von ihm am Freitagabend wohl meistgebrauchte Satz, als er Spielerinnen verabschiedete, die sich in der kommenden Saison anderen Vereinen anschließen werden. „Mich treibt ein ungutes Gefühl dabei um, die sportliche Saison hier und jetzt zu beenden. Denn sie war etwas besonderes, diese Mannschaft war, seit ich hier bin, die beste“, sagte der Präsident von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen spürbar ergriffen. Und dann noch, an jede einzelne Spielerin gerichtet: „Wir sind ganz besonders stolz darauf, diese Saison mit euch gespielt zu haben.“