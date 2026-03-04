Saisonabschluss in Oberhof: Skilanglauf-Schülercup am Grenzadler

Der Deutsche Schülercup (DSC) im Skilanglauf ist die höchste nationale Rennserie für Nachwuchssportler der Altersklassen U14/U15 des Deutschen Skiverbandes (DSV). Er dient als Sprungbrett in den Leistungssport, mit Wettkämpfen in Technik-Sprints und Distanzrennen. Oberhof ist die vierte Station der nationalen Wettkampfserie. Die Organisation übernehmen der Deutsche Skiverband (DSV) gemeinsam mit dem Thüringer Skiverband und dem SWV Goldlauter-Heidersbach. Am Freitagnachmittag, ab 14 Uhr, steht ein Super-Sprint in der klassischen Technik auf dem Programm, am Samstag, 9.30 Uhr folgt der Massenstart in der Freien Technik und am Sonntag schließt die Mixstaffel den Deutschen Schülercup für die Saison 2025/26 ab.