Saisonabschluss in Oberhof Skilanglauf-Schülercup am Grenzadler

Heimspiel am Grenzadler: Thüringens Langlauf-Nachwuchs greift vom 6. bis 8. März nach dem Gesamtsieg im Deutschen Schülercup.

Saisonabschluss in Oberhof: Skilanglauf-Schülercup am Grenzadler
Die Bergstadt wird ab Freitag zum Schauplatz für das große Finale des Deutschen Schülercups im Skilanglauf. Trotz milder Temperaturen ist die Vorfreude beim ausrichtenden Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach und den heimischen Talenten groß – denn es geht um alles.

Nach den erfolgreichen Stationen in Westfeld und Oberstdorf kehrt die nationale Elite der Altersklassen U14 und U15 zurück in den Thüringer Wald. Die Bilanz der bisherigen Saison lässt die Herzen der lokalen Fans höherschlagen: Die Thüringer Starter haben sich in der deutschen Spitze festgebissen.

Lokalmatadoren auf Kurs

In der Altersklasse U15 stellt der WSV Rotterode mit Luca König den aktuell Führenden in der Gesamtwertung der jungen Männer. Vor heimischer Kulisse will er die Position verteidigen. Auch bei den Mädchen sind die Podestplätze in Reichweite: Paula Schulze aus Erfurt rangiert aktuell unter den Top 3 der U14.

Mit Lotta Wilhelm und Antonia Plew schickt zudem der SC Steinbach-Hallenberg zwei starke Vertreterinnen aus dem Haseltal ins Rennen um die Medaillen. In der Lotto Thüringen Arena am Grenzadler wird den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Endspurt bei Frühlingstemperaturen

Auch wenn die aktuellen Temperaturen eher an Frühling als an tiefsten Winter erinnern, lässt sich der SWV Goldlauter-Heidersbach nicht beirren. Die Organisation steht, und die Sportler freuen sich auf einen spannenden und erfolgreichen Saisonabschluss. Der Verein und die Nachwuchstalente hoffen auf lautstarke Unterstützung am Streckenrand, wenn es in den Endspurt um die begehrten Pokale geht.

Der Deutsche Schülercup (DSC) im Skilanglauf ist die höchste nationale Rennserie für Nachwuchssportler der Altersklassen U14/U15 des Deutschen Skiverbandes (DSV). Er dient als Sprungbrett in den Leistungssport, mit Wettkämpfen in Technik-Sprints und Distanzrennen. Oberhof ist die vierte Station der nationalen Wettkampfserie. Die Organisation übernehmen der Deutsche Skiverband (DSV) gemeinsam mit dem Thüringer Skiverband und dem SWV Goldlauter-Heidersbach. Am Freitagnachmittag, ab 14 Uhr, steht ein Super-Sprint in der klassischen Technik auf dem Programm, am Samstag, 9.30 Uhr folgt der Massenstart in der Freien Technik und am Sonntag schließt die Mixstaffel den Deutschen Schülercup für die Saison 2025/26 ab.

Termine zum Schülercup

Freitag:
Super-Sprint Klassisch, 14 Uhr

Samstag:
Massenstart in der Freien Technik

Sonntagvormittag: Mixstaffel