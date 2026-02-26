Die Olympischen Spiele sind erst seit Sonntag Geschichte, trotzdem geht es für einen Teil der Thüringer Wintersportler schon wieder mit dem Weltcupalltag weiter. Die Rennrodel-Sparte trifft sich am Wochenende im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz. Auf der in jedem Jahr neu errichteten Natureisbahn werden auch die Olympiasieger Julia Taubitz und Max Langenhan an den Start gehen – ebenso wie Dajana Eitberger/Magdalena Matschina, David Nößler (Schmalkalden), Elisa Storch/Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden), Toni Eggert/Florian Müller (Oberhof/Oberwiesenthal) sowie das Zella-Mehliser Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz.