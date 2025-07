Saison-Generalprobe: Dynamo 3:3 im letzten Test gegen Freiburg

Der Aufsteiger war im österreichischen Schruns, wo der SC ein zehntägiges Trainingslager absolvierte, nach 22 Minuten durch Vinko Sapina in Führung gegangen. In dem XXL-Test über 4x30 Minuten erhöhte Robin Meißner (70.) nach einem Konter auf 2:0. Lucas Höler (82.) nutzte einen Dynamo-Patzer in der Abwehr zum Anschluss, SC-Neuzugang Igor Matanovic (95.) erzielte nach einer Einzelaktion den Ausgleich, ehe erneut Höler (111.) die Freiburger Führung gelang. Jan-Hendrik Marx schließlich gelang der nicht unverdiente Ausgleich. Dynamo-Routinier Stefan Kutschke (84.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Freiburgs Ersatzkeeper Florian Müller.