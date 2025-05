Ein Kimono, ein Kurzschwert oder die Kluft einer Bergmannsbraut: Im Repertoire von Jutta Rapp findet sich allerhand auf den ersten Blick Kurioses. Seit 22 Jahren wirft sie sich regelmäßig in Schale, um als Gästeführerin Reisegruppen durch das Herz der Stadt zu leiten. Dabei wartet sie mit jeder Menge Fakten und Details auf, die selbst Stadtkenner noch überraschen könnten. So singt sie mit den Gästen im Steinweg das Abendlied mit der bekannten Strophe „Der Mond ist aufgegangen“ des Romantikers Matthias Claudius. Wussten Sie schon, dass dieser das Stück in Suhl geschrieben hat? Mit solchen Randinformationen führt Jutta Rapp ihre Gruppen durch die Stadt.