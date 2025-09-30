„Roadpol Safety Days“ ist der Name einer europaweiten Kampagne zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Ziel ist, die Zahl der Verkehrstoten in Europa für mindestens einen Tag auf null zu senken. Auch die Landespolizeiinspektion Suhl war Teil dieser Kampagne und stellte an vier Tagen vor allem die Sicherheit von Fahrrädern, Motorrädern, Mopeds und Motorrollern in den Fokus. Wie die Suhler Polizei dazu mitteilt, kontrollierten die Beamten während der „Safety Days“ 15 E-Scooter, 32 E-Bikes, 18 Fahrräder und 95 motorisierte Zweiräder.