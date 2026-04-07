Die Geschäftsmodelle der Influencer seien vielfältig und reichten von Werbung, versteckten Produktempfehlungen über Abo- und Bezahlsysteme bis zu vermeintlichen Spenden. Steuerlich relevante Einnahmen müssten auch nicht immer Geld sein - es könnte sich auch um Sachwerte oder andere Vorzüge handeln. "Unwissenheit schützt nicht vor der Besteuerung von Einnahmen", sagte Wolf. Die Recherchen der Taskforce im Internet seien aufwendig, weil oft nicht mit Klarnamen agiert werde und mitunter auch ein Auslandsbezug eine Rolle spiele. Verlässliche Ergebnisse erwartete die Ministerin bis Jahresende.