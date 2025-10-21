In ihrer Geschichte gehörten die Meininger zwar einst zum Herzogtum Sachsen-Meiningen, doch mit den unterschiedlichen Dialekten von Sachsen und Thüringen hat dies nichts zu tun. Das war eher eine Sache der Besitzverhältnisse „der Oberen“ als eine Angelegenheit der Sprache. Die Schauspielerin Elke Büchner – selbst in Sachsen geboren – kennt, seit sie in Meiningen lebt, beide Dialekte bestens. Doch ihre Liebe zum Sächsischen leugnet sie auch heute nicht. Im Besonderen natürlich die Variante von Lene Voigt, die in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts durch ihre Klassiker-Parodien populär geworden war. Bis ihr die Nationalsozialisten eine „Verschandelung“ der deutschen Klassiker vorgeworfen haben und das weitere Erscheinen ihrer Texte untersagten. Weil das Sächsische – so befanden es die Machthaber – als unheldisch galt. Auch in den ersten Jahren der DDR gab es keine Veröffentlichungen ihrer humorvollen Texte, da „alles Sächsische wegen des sächsischen Idioms von Walter Ulbricht immer als Parodie auf das Staatsoberhaupt angesehen wurde.“