Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nächtigte hier bereits, der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ebenso. Die Rede ist vom Hotel Sächsischer Hof, dessen eindrucksvolle Fassade jeden Blick auf sich zieht. Zum Staatstheater Meiningen sind es gerade einmal 250 Meter Entfernung, Schloss Elisabethenburg mit den Meininger Museen und der Stadtverwaltung liegt genauso nah. Zum Markt sind es durch die Einkaufsmeile Georgstraße schlendernd auch nur 350 Meter. Kurzum: Der „Sächser“, wie die Meininger das erste Haus am Platz gern nennen, ist bestens geeignet, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten auf kurzem Weg zu entdecken.