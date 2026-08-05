Rathen - Die Solidaritätswelle für den vom Unwetter im sächsischen Kurort Rathen betroffenen Imbiss "Wanderrast" hat nach Angaben der Betreiberin auch Neid und Missgunst ausgelöst. Nach einer großen Hilfsbereitschaft habe es eine "extreme Welle von Shitstorm" gegeben, sagte die Betreiberin und TV-Köchin Verena Leister in einem Instagram-Post. "... Was uns persönlich an Nachrichten, an Anrufen, an Chatgruppen erreicht hat, an Anfeindungen, Unterstellungen, das war einfach eine Nummer zu viel. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen, und wir werden daher die Spenden nicht annehmen und jeder einzelne Spender bekommt seine Spende zurück."