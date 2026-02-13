In der 25. Spielzeit des Sachsenbrunner Theaters sind sechs Akteure wieder dabei, die von Beginn an die Theatervorstellungen im Eisfelder Ortsteil auf oder vor der Bühne begleiten. Das sind die Darstellerinnen Viola Fritz und Martina Krzikalla, Darsteller und Vorsitzender des „Theatervereins Sachsenbrunn“ Detlef Fritz, Regisseur Wolfgang Siebinger, Techniker Marcel Paulus und Helga Höhlein, die mit für die musikalische Umrahmung sorgt.