In den Wintermonaten ist alljährlich Theaterzeit in Sachsenbrunn. Nach den Kindern und Jugendlichen sind nun auch die Erwachsenen fleißig dabei und proben für das neue Stück mit dem Titel „Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum“. Es ist eine hochdeutsche Komödie in drei Akten von Beate Irmisch, die am 21. Februar Premiere haben wird. Es ist die 25. Theatersaison in Sachsenbrunn. Der Theaterverein Sachsenbrunn konnte zu Beginn des Jahres 2025 sein 20-jähriges Vereinsjubiläum begehen.