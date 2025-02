Die Dorferneuerung macht vieles möglich – so auch die Umgestaltung des ehemaligen Lebensmittelmarktes in Sachsenbrunn. Bis zum Jahr 2026 soll dieser in ein Dorfgemeinschaftszentrum umgestaltet werden. Der Tegut wird also wieder zum Treffpunkt von Menschen. Dazu soll in den Räumen des ehemaligen Textilgeschäfts, gleich neben dem Einkaufsmarkt, ein 24-Stunden-Laden eingerichtet werden. „Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir schaffen einen Begegnungsort und bieten Nahversorgung im ländlichen Raum“, sagt Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler).