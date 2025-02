Wenn am 8. März die diesjährige Saison des Theatervereins in Sachsenbrunn startet, dann steht die Komödie „Eins plus eins gleich Chaos“ von Heidi Marger auf dem Spielplan. Es ist mittlerweile das 24. Jahr, in dem das Theaterpublikum unterhalten wird. Freies Wort hatte Gelegenheit, mit dem Vereinsvorsitzenden Detlef Fritz und dem Regisseur Wolfgang Siebinger einen Blick „Hinter die Kulissen“ des Theatervereins zu werfen.