Ein ungebetener achtbeiniger Beifahrer sorgte am Mittwochmittag für einen Verkehrsunfall in Sachsenbrunn (Landkreis Hildburghausen).
Sachsenbrunn Achtbeiniger Beifahrer verursacht Unfall
Redaktion 23.04.2026 - 16:36 Uhr
Ein kleines Tier sorgt für eine Kettenreaktion, an deren Ende 15.000 Euro Sachschaden stehen. Wer Angst vor Spinnen im Auto hat, sollte ein paar Tricks kennen.
Ein ungebetener achtbeiniger Beifahrer sorgte am Mittwochmittag für einen Verkehrsunfall in Sachsenbrunn (Landkreis Hildburghausen).