Mit Ständchen, Kirmestanz, Fassbieranstich, traditionellen Tänzen, einem Showprogramm und weiteren Highlights, hat Sachsenbrunn am vergangenen Wochenende 25 Jahre Zeltkirmes gefeiert. Am Freitag und Sonnabend brachte beispielsweise die Kirmesgesellschaft ihre Ständchen zu den Einwohnerinnen und Einwohnern in Sachsenbrunn. Der Samstagabend bildete mit dem Festprogramm im Zelt einen der Höhepunkte der Jubiläumskirmes.