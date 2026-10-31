Die Sonne lacht, als sich am Donnerstagnachmittag (29. Oktober) zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Institutionen, Handwerk sowie viele Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsenbrunn versammelten, um die Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses zu feiern. Mit dem „Lindenstodl“ erhält der größte Ortsteil der Stadt Eisfeld einen neuen Mittelpunkt für Begegnungen, Veranstaltungen und das gemeinschaftliche Leben.