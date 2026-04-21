Dresden/Erfurt - Auch 40 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind Wildschweine in Sachsen und Thüringen vereinzelt strahlenverseucht. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen bei 109 Wildschweinen Strahlenwerte über der zulässigen Grenze festgestellt, 64 davon waren Frischlinge. Das geht aus Zahlen des Bundesverwaltungsamtes (BVA) hervor, die dpa vorliegen. In Thüringen waren es demnach 18 Wildschweine, davon 6 Frischlinge. Das BVA erstattet Jägerinnen und Jäger für Wild, das wegen zu hoher Strahlenbelastung nicht verkauft werden darf. Zuvor berichtete die "Bild".