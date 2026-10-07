Sachsen: Studie stellt sexistische Diskriminierung bei Polizei fest

Dresden (dpa/sn) - Bei der sächsischen Polizei hat eine Studie strukturelle sexistische Diskriminierung und Defizite im Umgang mit Fehlverhalten festgestellt. "Das ist kein exklusives Problem der Polizei", sagte Thomas Schmidt-Lux, Leiter der Studie "Sexismus im Dienst" der Universität Leipzig, bei der Vorstellung der Ergebnisse. Es handle sich um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das aber immer an spezifischen Orten und Institutionen existiere. Die Studie zeige dies für die Polizei Sachsen konkret auf.