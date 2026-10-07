Sachsen: Studie stellt sexistische Diskriminierung bei Polizei fest

Stereotypisches Idealbild einer "guten Polizistin"

Zudem beschrieb Weißer ein stark stereotypisch geprägtes Idealbild einer "guten Polizistin", das innerhalb der Polizei existiere. Polizistinnen sollten beispielsweise nicht zu muskulös oder groß sein, aber hübsch und niedlich aussehen. Gleichzeitig würden sie etwa für schwächere körperliche Leistungen oder ihre "Piepsstimme" diskreditiert. Die "gute Polizistin" müsse auch die Sexualisierung ihres Körpers dulden, damit sie von Kollegen auf Augenhöhe behandelt werde. "Weist sie beispielsweise auf sexistische Kommentare hin oder lässt sich nicht antatschen, wird sie als sensibel oder als Spaßbremse bezeichnet", sagte Weißer.