CDU-Chef Merz äußerte sich bislang nicht zu den aktuellen Vorgängen in Sachsen-Anhalt. Auch aus dem Konrad-Adenauer-Haus gibt noch keine Reaktion.

CDU-Vize Prien pocht auf Beschlüsse der Bundespartei

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) äußerte sich aber auf der Rückfahrt im Zug von einer Ukraine-Reise. "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dazu passt eine rechtsextremistische Regierung nicht, und dazu passt auch ein rechtsextremistischer Landtagspräsident nicht." Sie könne aus der Ukraine nicht beurteilen, was bei der Wahl genau passiert sei. "Aber ich möchte sagen: Wir haben als Bundespartei klare Beschlüsse, die wir einfordern werden", sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich will mich von dem Erstarken der Rechtspopulisten nicht geschlagen geben oder mich zermürben lassen von dieser Entwicklung. Ich werde das nicht hinnehmen", sagte Prien, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist.

Siegmund will nur zu einem Wahlgang antreten

Siegmund hatte angekündigt, sich im Dezember zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Er steht nach eigener Aussage nur für einen Wahlgang zur Verfügung. Vor der Landtagswahl hatte er ausgeschlossen, ohne eigene absolute Mehrheit zu regieren – er wolle sich nur zum Ministerpräsidenten wählen lassen, wenn seine Partei allein regieren könne, betonte er mehrfach.