Stendal - Im Prozess gegen einen Häftling, der in der "Liebeszelle" der JVA Burg seine Ehefrau getötet hat, hat das Landgericht Stendal eine langjährige Haftstrafe ausgesprochen. Die Kammer verurteilte den 38-jährigen Deutschen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte.
Sachsen-Anhalt Tod in der "Liebeszelle" - Zehn Jahre Haft für Ehemann
dpa 17.02.2026 - 15:40 Uhr