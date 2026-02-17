Sachsen-Anhalt Tod in der "Liebeszelle" - Zehn Jahre Haft für Ehemann

Stendal - Im Prozess gegen einen Häftling, der in der "Liebeszelle" der JVA Burg seine Ehefrau getötet hat, hat das Landgericht Stendal eine langjährige Haftstrafe ausgesprochen. Die Kammer verurteilte den 38-jährigen Deutschen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte.