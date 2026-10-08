Merz hält "Flase-Flag-Operation" für möglich

Der Bundeskanzler hatte am Mittwoch vor "voreiligen Schlussfolgerungen" zu Stimmen der CDU gewarnt. Merz sprach auch von der Möglichkeit einer "False-Flag-Operation" von Parlamentariern anderer Fraktionen, um CDU-Abgeordnete zu diskreditieren. Es gebe im Landtag Sachsen-Anhalts mindestens zwei, vielleicht sogar drei Gruppierungen, "die alles tun, um den Zusammenhalt in unserer Demokratie zu unterminieren", sagte er bei einer Veranstaltung in Berlin. Er äußerte sich nicht dazu, welche dritte Gruppierung er neben AfD und dem BSW meint.