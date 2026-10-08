Berlin/Magdeburg - Nach der Wahl des AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt hat der Linke-Bundestagsfraktionschef Sören Pellmann von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Durchgreifen in dessen Partei gefordert. "Als Parteivorsitzender steht er in der Verantwortung, hier die eigenen Reihen zu schließen - sonst macht er sich mit dem Skandal von Magdeburg gemein und ebnet der rechtsextremen AfD immer mehr den Weg zur Macht", sagte der Leipziger Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).