Sachsen-Anhalt: Haseloff: Würde bei AfD-Regierung über Wegzug nachdenken

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will nach eigenem Bekunden nicht in einem Bundesland leben, in dem die AfD die Landesregierung stellt. "Wenn die AfD zur Macht käme, dann wäre für mich wirklich die Grundsatzüberlegung, ob ich nach 72 Jahren meine Heimat verlassen würde", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Sollte die AfD die Macht im Landtag übernehmen, wäre das für ihn eine "unerträgliche Atmosphäre", so Deutschlands dienstältester Ministerpräsident. "Und das würde auch für meine Frau und für viele in meinem Umfeld die Grundsatzfrage stellen, ob man sich dies antun möchte."