Der frühere Verfassungsschutzpräsident und gescheiterte Südthüringer CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen greift wieder nach den Sternen. Falls die AfD nach der Landtagswahl im Herbst in Sachsen-Anhalt an die Regierung kommt, stünde er dort für das Amt des Innenministers bereit. „Wenn es dem Land hilft, würde ich das machen“, sagte Maaßen am Dienstag der Wochenzeitung „Die Zeit“. Mit dem Sachsen-Anhalter AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund habe er „das eine oder andere Mal gesprochen“. Siegmund wisse: „Wenn die AfD nicht liefert, ist das auch ein Schaden für die Bundespartei.“