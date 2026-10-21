Das BSW in Sachsen-Anhalt will die Ansiedlung eines israelischen Rüstungsherstellers in Sangerhausen an der Grenze zu Thüringen verhindern und dafür die Linke als Verbündete im Landtag gewinnen. „Wir legen einen Antragsentwurf für die November-Sitzung vor und rufen insbesondere die Linke, aber auch alle anderen Fraktionen auf, sich an der Diskussion und an der Erarbeitung der Endfassung des Antrags zu beteiligen“, sagte BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig. „Wir wollen die israelische Rüstungsschmiede in Sangerhausen verhindern.“