Leipzig/Offenbach (dpa/sn) - Einen Tag ist es her, dass in Sachsen der Hitzerekord geknackt wurde, jetzt gibt es schon wieder einen neuen Spitzenwert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,5 Grad die höchste Temperatur registriert, die hierzulande je gemessen wurde. Rekordhalter ist seit Sonntagnachmittag nun Bad Muskau in der Oberlausitz, wie der DWD auf Anfrage mitteilte. Erst gestern war in Klitzschen bei Torgau mit 40,3 Grad ein neuer Rekord für den Freistaat gemessen worden.