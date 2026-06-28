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Wetter Nur einen Tag später: Sachsens Hitzerekord wieder geknackt

Seit Tagen sind die Temperaturen nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland extrem hoch. Abkühlung in der Nacht gab es kaum. Zum Ende der Hitzewelle wurde nun nochmal ein Allzeithoch gemessen.

Wetter: Nur einen Tag später: Sachsens Hitzerekord wieder geknackt
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In Sachsen wurde ein Rekordwert gemessen. Foto: Thomas Warnack/dpa

Leipzig/Offenbach (dpa/sn) - Einen Tag ist es her, dass in Sachsen der Hitzerekord geknackt wurde, jetzt gibt es schon wieder einen neuen Spitzenwert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,5 Grad die höchste Temperatur registriert, die hierzulande je gemessen wurde. Rekordhalter ist seit Sonntagnachmittag nun Bad Muskau in der Oberlausitz, wie der DWD auf Anfrage mitteilte. Erst gestern war in Klitzschen bei Torgau mit 40,3 Grad ein neuer Rekord für den Freistaat gemessen worden.

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Abkühlung absehbar

Dass die Rekordwerte an diesem Wochenende purzeln, war abzusehen. Seit Tagen schwitzen nicht nur die Menschen in Sachsen, sondern bundesweit. Die Temperatur sank vielerorts auch nachts nicht unter 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst spricht ab dieser Grenze von tropischen Nächten. Den Prognosen nach sollen die Temperaturen in Sachsen zu Beginn der neuen Woche aber wieder unter die 30-Grad-Marke sinken. 

Der Rekord für ganz Deutschland war am Sonntag den dritten Tag in Folge geknackt worden. Der vorläufige Höchstwert von 41,7 Grad wurde laut DWD nachmittags in Neißemünde im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree gemessen - und lag damit nicht weit über dem sächsischen Rekordwert von Sonntag. In Deutschland werden seit 1881 systematisch Wetterdaten aufgezeichnet. Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasst rund 2.000 Stationen. 

Immer mehr Tage mit mehr als 30 Grad

Heftige Hitze wie in diesen Tagen ist im Zuge der Klimakrise hierzulande häufiger geworden - und dürfte noch weiter zunehmen. Zahlen des Deutschen Wetterdienstes belegen, dass die durchschnittliche Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad in Deutschland zugenommen hat. 

Trotz starker Schwankungen zwischen den Jahren sei der Trend insgesamt deutlich steigend, betont das Umweltbundesamt. Hitzewellen sind weltweit aufgrund des Klimawandels intensiver und auch wahrscheinlicher geworden.