Rathen (dpa/sn) - Unbekannte haben seit Mitte Juni mehrere Felsen in der Sächsischen Schweiz beschädigt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, nutzten die Täter mutmaßlich Akku-Werkzeuge, um in den Sandstein und in Denkmäler die Initialen "J+D" zu ritzen. Diese ergänzten sie mitunter um ein Herzsymbol. Betroffen sind etwa Schrammsteinaussicht, der Papststein, die Herkulessäulen im Bielatal und das Schrammtor. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht es um 13 Flächen. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.