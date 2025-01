Vilsbiburg (dpa/lby) - Eine Attacke auf die Fensterscheibe einer Tennishalle in Niederbayern gibt der Polizei Rätsel auf. Nach Angaben der Ermittler durchschlug am Montagabend in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) ein Geschoss oder Wurfgeschoss die Scheibe, während dort mehrere Menschen Tennis spielten.