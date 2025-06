Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Mann hat in einem Parkhaus in der Oberpfalz eine Ausfahrtschranke aus der Verankerung gerissen. Bei seinem Versuch aus dem Parkhaus zu fahren öffnete am Montag die Schranke nicht, da der Unbekannte sein Ticket nicht bezahlt hatte, wie die Polizei mitteilte.