Anti-Sticker-Folie, Spezialreiniger und Aufklärung

Angesichts dieser Umstände konzentrieren sich viele Kommunen im Kampf gegen die Sticker auf technische Lösungen oder Aufklärung. So seien etwa in Weimar viele Schilder, Toilettenanlagen oder Laternenmasten mit einer Anti-Sticker-Folie versehen worden. An Schaltschränken, Automaten und Co. könne auch eine Spezialbeschichtung helfen, heißt es aus Gera. In Jena seien spezielle Reiniger getestet worden, die aber für den täglichen Einsatz zu teuer seien. In Leinefelde wurden einem Sprecher zufolge Infoflyern an der Schulen verteilt, um für das Problem zu sensibilisieren. Ein wirklich wirkungsvolles und finanziell verhältnismäßiges Mittel gegen Aufkleber konnte aber bislang nirgends gefunden werden.