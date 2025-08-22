Saarland: Dobrindt entsetzt über Gewalttat in Völklingen

Am Donnerstagabend war ein Polizist durch Schüsse aus einer Dienstwaffe getötet worden. Nach dem Raubüberfall hatten zwei Polizeibeamte einen der Täter zu Fuß verfolgt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der mutmaßliche Räuber habe einem der Beamten die Dienstwaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen. Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.