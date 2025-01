Saarbrücken "Ungeduld des Herzens" siegt bei Filmfestival Max Ophüls

Bester mittellanger Film wurde "Garnelius" (DE 2025) von Julia Ketelhut (Regie, Buch) und bester Kurzfilm "God is Grey" (DE 2024) von Jennifer Drake. Die gebürtige Saarbrückerin wuchs in Ghana auf, zog nach ihrem Bachelor-Abschluss in BWL zurück nach Deutschland und studiert derzeit Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. "God ist grey" ist ihre erste Regiearbeit.

Eine Premiere gab es auch unter den Auszeichnungen: Zum ersten Mal wurde ein mit 10.000 Euro dotierter Preis zum "Treatment Development" verliehen, der in Zusammenarbeit mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel ins Leben gerufen wurde und die Stoffentwicklung für einen abendfüllenden Debütfilm fördert. Darüber freuen konnte sich Raoul Bruck mit Lorenz Uhl für das Projekt "Superorganismus".

Filme noch vor Ort und als Stream zu sehen

Andere Preisträger kann man sich aber jetzt schon anschauen: Eine Auswahl der Filme ist am Sonntag noch in saarländischen Kinos zu sehen und steht noch eine Woche lang als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung.

Insgesamt standen in den neun Spielstätten in Saarbrücken und im Saarland in dieser Woche 151 Filme in 234 Vorstellungen auf dem Programm. Zudem bot ein Branchenprogramm viele Gelegenheiten zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch.

"Die Festivalwoche war erfüllt von inspirierenden Gesprächen, bereicherndem Austausch und unvergesslichen Begegnungen", bilanzierte die künstlerische Leiterin Svenja Böttger, "und auch von vielen bewegenden Momenten, die uns in den Sälen und schließlich bei der heutigen Preisverleihung begleitet haben."