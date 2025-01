Saarbrücken - Das 46. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) ist am Abend in Saarbrücken eröffnet worden. Es gilt als wichtigste Festivalwoche für den deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung von Talenten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. In diesem Jahr werden in 9 Spielstätten in Saarbrücken und im Saarland insgesamt 151 Filme in 234 Vorstellungen präsentiert.