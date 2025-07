Saalfelder Höhe: Waldbrand bei Saalfeld wütet weiter – Hoffnung auf Regen

Im Nachgang müsse analysiert werden, was man aus dem Einsatz lernen könne. Voigt kündigte an, dass sich der Freistaat für die Stationierung von Löschflugzeugen und -helikoptern des Bundes in Thüringen einsetzen werde. Aktuell gibt es in Thüringen nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) zwei Polizeihubschrauber, die für die Brandbekämpfung geeignet sind.

Welle der Hilfsbereitschaft

Der Waldbrand hat in der Region auch große Solidarität ausgelöst. "Uns erreicht eine große Welle der Hilfsbereitschaft, wofür wir sehr dankbar sind", hieß es vom Landratsamt. Auch der Verein "@fire" sei mit 50 ehrenamtlichen Waldbrandspezialisten aus ganz Deutschland vor Ort, hieß es weiter.

Aktuell seien die personellen Kapazitäten der Lage angemessen und es werden keine weiteren Freiwilligen am Einsatzort benötigt. "Sollten weitere freiwillige Helfer außerhalb der organisierten Strukturen benötigt werden, wird der Landkreis einen amtlichen Aufruf starten." Zuvor hatte der Landkreis schon darum gebeten, darauf zu verzichten, Lebensmittel zu spenden. Es gebe keine Möglichkeiten, dies zu koordinieren.