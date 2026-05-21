Saalfeld/Schmiedefeld: Schon Katharina von Schwarzburg wusste, was gegen Blasensteine hilft

Katharina von Schwarzburg als Buchautorin? Das ist neu – und einem Zufallsfund in der Universitätsbibliothek Heidelberg vor drei Jahren zu verdanken. Das Originalbuch in altdeutscher Schrift, der Codex, wird weiterhin in Heidelberg aufbewahrt – doch das Buch liegt ab sofort in gedruckter Ausgabe und in moderner Sprache und Schrift vor, übersetzt und bearbeitet von Christine Kramp. Wie Martin Modes, Sprecher im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, mitteilt, wurde es am Dienstag offiziell im Kräuter- und Olitätenmuseum „Beim Giftmischer“ in Schmiedefeld vorgestellt. Das erste Exemplar erhielten Landrat Marko Wolfram und die Direktorin des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, Sabrina Lüderitz, für die Museumsbibliothek.