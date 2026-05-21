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  6. Schon Katharina von Schwarzburg wusste, was gegen Blasensteine hilft

Saalfeld/Schmiedefeld Schon Katharina von Schwarzburg wusste, was gegen Blasensteine hilft

Das Arzneibuch der Katharina von Schwarzburg wurde jetzt in den Bestand der Bibliothek der Heidecksburg übergeben. Es enthält magische Rezepte und einfache Hausmittel.

Saalfeld/Schmiedefeld: Schon Katharina von Schwarzburg wusste, was gegen Blasensteine hilft
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Tanja Kramp, Tochter der erkrankten Autorin Christine Kramp, präsentiert das Buch gemeinsam mit dem Olitätenkönig Siegward Franke. Foto: Landratsamt

Katharina von Schwarzburg als Buchautorin? Das ist neu – und einem Zufallsfund in der Universitätsbibliothek Heidelberg vor drei Jahren zu verdanken. Das Originalbuch in altdeutscher Schrift, der Codex, wird weiterhin in Heidelberg aufbewahrt – doch das Buch liegt ab sofort in gedruckter Ausgabe und in moderner Sprache und Schrift vor, übersetzt und bearbeitet von Christine Kramp. Wie Martin Modes, Sprecher im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, mitteilt, wurde es am Dienstag offiziell im Kräuter- und Olitätenmuseum „Beim Giftmischer“ in Schmiedefeld vorgestellt. Das erste Exemplar erhielten Landrat Marko Wolfram und die Direktorin des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, Sabrina Lüderitz, für die Museumsbibliothek.

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Erhältlich ist das Buch in zwei Varianten – zum einen als originalgetreue Übersetzung aus dem Codex, zum anderen in einer Zusammenfassung als Schlüssel und Kompass zum Verständnis der historischen Handschrift, sozusagen das Lesebuch. Mit dem Buch wird das Wissen über das Olitätenland weiter aufgearbeitet, das erstmals in einem Buch von Otto Ludwig „Im Thüringer Kräutergarten“ dargestellt wurde. Das Buch umfasst 721 Rezepte – gegen Blasensteine ebenso wie zur Geburtshilfe und versammelt das Wissen um die damalige gelehrte Arztkunst, einfache Hausmittel, teure Elixiere sowie magische Rezepte.

Hoffen auf weitere Erkenntnisse

Eingeladen hatten der Förderverein „Thüringer Kräutergarten/Olitätenland“ und sein erster Vorsitzender, der ewige Olitätenkönig Siegward Franke. Er erhofft sich von der Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Heidecksburg weitere Erkenntnisse zur Geschichte des Buches. Diese Unterstützung und Interesse fürs Thema sicherte Sabrina Lüderitz mit Blick auf die eigenen Bestände zu. „Wir arbeiten derzeit auch unsere Herbare auf der Heidecksburg auf“, erläuterte sie.

Das Buch. Foto: Landratsamt

Landrat Marko Wolfram dankte für die Initiative des Vereins und berichtete, was er kürzlich mit der der Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders vereinbart hatte, um gemeinsam zur touristischen Stärkung der regionalen Olitäten-Tradition beizutragen. Ziel sei es, das Thema Olitäten als jahrhundertalte Kunst der Kräuteröl- und Essenzherstellung wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. „Die Olitäten sind ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für unsere beiden Landkreise. Sie gehören zu unserem kulturellen Erbe und sind ein echtes Markenzeichen des Thüringer Waldes“, so Marko Wolfram.

Beim Rundgang durchs Museum. Foto: Landratsamt

Das Thüringer Olitätenland und das Gebiet des Fördervereins umfasst im Wesentlichen die beiden Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Ilm-Kreis, reicht aber etwa durch die Lichtener Tradition auch in den Landkreis Sonneberg hinein. Deshalb waren auch der Bürgermeister der Landgemeinde Großbreitenbach, Peter Grimm, und der stellvertretende Bürgermeister von Neuhaus, Thomas Schröder, gekommen. Den Termin „Beim Giftmischer“ nutzte Siegward Franke auch, um beim Rundgang den Fundus des Olitätenmuseums vorzustellen. Das Gebäude hatte zuletzt dem vermutlich letzten Thüringer Olitätenproduzenten Oswald Unger gehört, der als Giftmischer bekannt war.

Erschienen im Jahr 1565

Geboren im Jahr 1509, heiratete Katharina, eine geborene Fürstin von Henneberg, den Schwarzburger Grafen Heinrich XXXVII., und lebte auch nach dessen Tod weiter auf der Heidecksburg. Zwei Jahre vor ihrem Tod erschien im Jahr 1565 ihr Arzneibuch. Das Buch versammelt das gesamte medizinische Wissen seiner Zeit, wie Christine Kramp schreibt, die das Buch übersetzt und systematisch für eine breite Öffentlichkeit erschlossen hat.